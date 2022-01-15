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Усик разнесет Джошуа в клочья. Фьюри назвал фаворита в реванше года

Сергей Шаховец
15 января, 09:44
В бое-реванше украинский боксер должен без особых проблем справиться с Энтони Джошуа, в этом убежден Тайсон Фьюри

Фьюри уверен в успехе Александра Усика

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал свой прогноз на поединок Александра Усика и Энтони Джошуа. Цыганский король не сомневается, что украинец справиться с Джошуа и на этот раз отправит его в нокаут.

"У Джошуа не хватит смелости, чтобы даже выйти на реванш с Усиком.

Александр разнесет его в следующий раз как следует. Даже не думайте о победе по очкам, он его нокаутирует.

На этих берегах есть только один человек, который может победить Усика и его зовут Цыганский король, он же Тайсон Фьюри", – сказал Фьюри в комментарии talkSPORT.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

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Напомним, на этой неделе Цыганский король вступил в словесный батл с прославленными украинскими боксерами. Сначала британец обвинил Александра Усика в употреблении стероидов.

Затем Владимир Кличко заступился за Усика, напомнив Фьюри о проваленном Тайсоном допинг-тесте перед их боем в 2015-м.

В ответ Фьюри обозвал Кличко бесполезным бомжом.

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Фьюри и его жертвы / Фото: Twitter

Ранее Эдди Хирн заявил, что уже в конца января согласуют дату проведения мегафайта Усик – Джошуа.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters