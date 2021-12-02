Усик поб'ється із Ф'юрі уже навесні

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що його підопічний може побитися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті вже навесні 2022 року.
Для цього табір Тайсона Фьюрі має запропонувати гідні гроші як Джошуа, який має право на реванш з Усиком, так і самому Усику.
Вочевидь, у випадку з Усиком Красюк має на увазі, що це не має бути розподіл гонорарів у співвідношенні 80 на 20 на користь Ф'юрі, яке раніше не влаштувало Ділліана Вайта.
"Розмови про те, що Джошуа відійде убік, тривають із часів перемоги Ф'юрі над Вайлдером. Я чув, що Джошуа розгляне пропозицію про відступні, якщо гроші будуть правильними, оскільки він відчуває повагу до суперважкого дивізіону і готовий дозволити провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона".
"Усик каже, що в наступному бою він може побитися з Ф'юрі, якщо пропозиція буде правильною і якщо Джошуа дозволить це зробити", – сказав Олександр Красюк у коментарі Sky Sports.
Іншими словами, Усик погодиться на весняний бій із Ф'юрі, якщо зможе заробити за нього більше, ніж за реванш із Джошуа.
Нагадаємо, за вересневий бій із Джошуа, за даними ЗМІ, Усик міг заробити близько 18 млн доларів.
За реванш ця сума має помітно зрости, оскільки розподіл виручки буде не з перекосом убік британця, а 50 на 50.