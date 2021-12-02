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11 декабря 00:00
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Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
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Усик подерется с Фьюри уже весной

Олег Люлька
2 декабря, 10:47
Для этого лагерем Цыганского короля должны быть предложены правильные деньги двум боксерам – Энтони Джошуа и самому Александру Усику

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

Промоутер Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что его подопечный может подраться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте уже весной 2022 года.

Для этого лагерь Тайсона Фьюри должен предложить достойные деньги как Джошуа, у которого есть право на реванш с Усиком, так и самому Усику.

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Видимо, в случае с Усиком Красюк имеет в виду, что это не должно быть распределение гонораров в соотношении 80 на 20 в пользу Фьюри, которое ранее не устроило Диллиана Уайта.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

"Разговоры о том, что Джошуа отойдет в сторону, ведутся со времен победы Фьюри над Уайлдером. Я слышал, что Джошуа рассмотрит предложение об отступных, если деньги будут правильными, поскольку он испытывает уважение к супертяжелому дивизиону и готов позволить провести поединок за звание абсолютного чемпиона".

"Усик говорит, что в следующем бою он может подраться с Фьюри, если предложение будет правильным и если Джошуа позволит это сделать", – сказал Александр Красюк в комментарии Sky Sports.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

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Иными словами, Усик согласится на весенний бой с Фьюри, если сможет заработать за него больше, чем за реванш с Джошуа.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Напомним, за сентябрьский бой с Джошуа, по данным СМИ, Усик мог заработать порядка 18 млн долларов.

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За реванш эта сумма должна заметно возрасти, так как распределение выручки будет уже не с перекосом в сторону британца, а 50 на 50.