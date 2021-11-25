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Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
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Атлетико --
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Официально: теперь ничто не мешает Усику встретиться с Фьюри

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
25 ноября, 07:13
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С сегодняшнего дня британский чемпион мира по версии Тайсон Фьюри может вернуться на ринг. Боксер был отстранен после поединка против Деонтея Уайлдера
Тайсон Фьюри и Александр Усик могут сойтись на ринге
Тайсон Фьюри и Александр Усик могут сойтись на ринге / Фото: Instagram

Фьюри победил Уайлдера нокаутом в 11-м раунде, но до этого дважды сам побывал в нокдауне.

Читайте также: В России против боя Усик – Фьюри

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Чтобы обезопасить боксера от серьезных последствий Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Фьюри на один месяц. Уайлдер сможет вернуться на ринг 8 апреля 2022 года.

Тайсон Фьюри в нокдауне
Тайсон Фьюри в нокдауне / Фото: REUTERS

24 ноября истек срок отстранения Фьюри Теперь он может без проблем вернуться на ринг и драться с любым соперником. Возможно, это будет Александр Усик?

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Сам Фьюри накануне заявил, что хочет бой с украинцем и призвал Энтони Джошуа отойти в сторону.

"Я бы хотел, чтобы Джошуа отошел в сторону. В следующем бою я хочу подраться с Усиком за все пояса, а затем Энтони может провести поединок с победителем. На этом все, я закончу", – сказал накануне Тайсон Youtube-каналу Boxing Social.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик
Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Впрочем, вряд ли мы увидим поединок Усика и Фьюри в ближайшее время. Украинец связан контрактным обязательством на реванш с Джошуа.

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Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля 2022 года. В декабре команды боксеров приступят к переговорам о месте проведения боя.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!"
Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Есть несколько вариантов: Великобритания, Украина и Ближний Восток. Как признался недавно промоутер Усика Александр Красюк, Украина проигрывает Великобритании в плане потенциального дохода от билетов.

Скорее всего, Фьюри в ожидании Усика проведет бой против Диллиана Уайта. Но и там переговоры застопорились.

Уайт потребовал повышенного гонорара, из-за чего WBC лишила его статуса официального претендента. Тем не менее, в команде Фьюри все равно готовы встретиться с ним.

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38
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Шахтер
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38
3
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31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
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10
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16
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