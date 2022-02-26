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Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
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Усик звернувся до росіян: "Якщо ми один одному брати, не відпускайте своїх військових до нашої країни"

Олексій Андрейцев
26 лютого, 15:27
Український боксер Олександр Усик записав відеозвернення до росіян та президента РФ Володимира Путіна, в якому закликає його зупинити війну

Усик звернувся д Путіна і росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Усик повернувся до України вже в розпал військових дій і одразу ж закликав зупинити війну. Але тоді він не називав учасників конфлікту.

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Але вже вчора Уиси зрозумів – це Росія атакує Україну. Прозріння прийшло після обстрілу дитячого будинку у Ворзелі.

"Всім доброго ранку. Мене звати Усик Олександр Олександрович. Я хочу звернутися до російського народу.

Якщо ми вважаємо один одного за братів, православних, не відпускайте своїх військових, своїх дітей до нашої країни. Не воюйте з нами.

Ще хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам жодних умов, просто сядьте за стіл переговорів. Просто поговоріть, все має зупинитись.

Наші діти, наші мами, наші бабусі ховаються у підвалах. Ми у своїй країні, ми не можемо інакше. Ми захищаємось. Зупиніть це. Зупиніть цю війну!" – сказав Усик.

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