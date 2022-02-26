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5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
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Усик обратился к россиянам: "Если мы друг другу братья, не отпускайте своих военных в нашу страну"

Алексей Андрейцев
26 февраля, 15:27
Украинский боксер Александр Усик записал видеообращение к россиянам и президенту РФ Владимиру Путину, в котором призывает его остановить войну

Усик обратился к путину и россиянам / Фото: Коллаж: Сегодня

Усик вернулся в Украину уже в разгар военных действий и сразу же призвал остановить войну. Но тогда он не называл участников конфликта.

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Но уже вчера Усик понял – это Россия атакует Украину. Прозрение пришло после обстрела детского дома в Ворзеле.

"Всем доброе утро. меня зовут Усик Александр Александрович. Я хочу обратиться к русскому народу.

Если мы считаем друг друга братьями, православными, не отпускайте своих военных, свих детей в нашу страну. Не воюйте с нами.

Еще хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий, просто сядьте за стол переговоров. Просто поговорите, все должно остановиться.

Наши дети, наши мамы наши бабушки прячутся в подвалах. Мы в своей стране, мы не можем по-другому. Мы защищаемся. Остановите это. Остановите эту войну!", – сказал Усик.

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