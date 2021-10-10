10 жовтня 46’
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Лейпциг --
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Порту --
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Атлетіко --
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Баварія --
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Усику, мені шкода тебе! Ф'юрі вже пресує українця

Олег Люлька
10 жовтня, 21:35
До бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі ще далеко, але Циганський король вже починає тиснути на українця, пророкуючи того сумну долю

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Після перемоги нокаутом над Деонтеєм Вайлдером Тайсон Ф'юрі назвав себе найкращим боксером сучасності і заявив, що йому шкода своїх наступних суперників, які мають у цьому переконатися.

"Майк Тайсон, Кен Нортон, Мохаммед Алі, Джо Фрейзер, Джек Демпсі, Леннокс Льюїс, брати Клички – всі були великими чемпіонами. І навіть нинішнє покоління – Ентоні Джошуа, Олександр Усик і я сам, і інші боксери – всі демонструють дуже хороший рівень. Однак... Не хочу образити когось, але я ставлю себе вище за всіх, тому що переконаний, що виграю у будь-кого", – наводить слова Циганського короля Fightnews.

"Давайте просто скажемо, що я – найкращий боєць покоління. Чесно кажучи, мені навіть шкода всіх боксерів, яким належить битися зі мною, тому що я найкращий у свій час", – додав Тайсон Ф'юрі.

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Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS

Відзначимо, що наступним суперником непереможного Тайсона Ф'юрі має стати переможець бою Ділліан Вайт – Отто Валлін, які битимуться 30 жовтня.

Після цього Ф'юрі може зустрітися за титул абсолютного чемпіона світу з переможцем реваншу Усик – Джошуа, який має відбутися до 25 квітня.

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Тим часом промоутер українця Олександра Красюк, незважаючи на перемогу Циганського короля над Деонтеєм Вайлдером, заявив, що Ф'юрі стане солодкою булочкою для Усика.

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