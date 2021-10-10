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Усик, мне жаль тебя! Фьюри уже прессует украинца

Олег Люлька
10 октября, 21:35
До боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри еще далеко, но Цыганский король уже начинает давить на украинца, предрекая тому печальную участь

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

После победы нокаутом над Деонтеем Уайлдером Тайсон Фьюри назвал себя лучшим боксером современности и заявил, что ему жаль своих следующих соперников, которым предстоит в этом убедиться.

"Майк Тайсон, Кен Нортон, Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Джек Дэмпси, Леннокс Льюис, братья Кличко – все были великими чемпионами. И даже нынешнее поколение – Энтони Джошуа, Александр Усик и я сам, и остальные боксеры – все показывают очень хороший уровень. Однако... Не хочу умничать и обидеть кого-то, но я ставлю себя выше всех, потому что убежден, что выиграю у любого", – приводит слова Цыганского короля Fightnews.

"Давайте просто скажем, что я – лучший боец поколения. Честно говоря, мне даже жаль всех боксеров, которым предстоит со мной драться, потому что я лучший в свое время", – добавил Тайсон Фьюри.

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Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS

Отметим, что следующим соперником непобедимого Тайсона Фьюри должен стать победитель боя Диллиан Уайт – Отто Валлин, которые сразятся 30 октября.

После этого Фьюри может встретиться за титул абсолютного чемпиона мира с победителем реванша Усик – Джошуа, который должен состояться до 25 апреля.

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Между тем промоутер украинца Александра Красюк, несмотря на победу Цыганского короля над Деонтеем Уайлдером, заявил, что Фьюри станет сладкой булочкой для Усика.

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