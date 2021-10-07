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"Усик – чемпіон на 5 хвилин": Тайсон Ф'юрі зухвало вколов українця

Сергій Шаховець
7 жовтня, 13:28
На фінальній пресконференції перед суперпоєдинком Ф'юрі і Вайлдера, "Циганський король" заявив, що скоро він завоює всі чемпіонські титули

Ф'юрі впевнений, що він єдиний чемпіон / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Британський чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-1-0, 21 КО) анітрохи не сумнівається в своїй перемозі над американським боксером Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО). Ба більше, "Циганський король" на фінальної пресконференції сказав, що він єдиний гідний чемпіон у світі.

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"Вайлдер – психологічно слабка людина. Я нокаутую його. Якщо я знищив Вайлдера в реванші, то в третьому поєдинку буде ще гірше.

Серед чемпіонів я залишився останнім. Я єдиний з нас, хто ще не програвав.

А, я забуваю, що Усик п'ять хвилин був чемпіоном світу.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Я говорив про групу, яка була раніше – останні 10 років. Я останній, хто досі тут, перший дворазовий чемпіон світу. У мене немає жодної поразки. Я творю історію", – заявив Ф'юрі.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

Водночас, Вайлдер впевнений, що зуміє знищити Ф'юрі і в наступному бою зустрінеться з Олександром Усиком.

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Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер: фото бою / Фото: Reuters

Чекати розв'язки залишилося недовго, бій Ф'юрі і Вайлдера пройде в суботу 9 жовтня в Лас-Вегасі.

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