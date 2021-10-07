"Усик – чемпіон на 5 хвилин": Тайсон Ф'юрі зухвало вколов українця

Ф'юрі впевнений, що він єдиний чемпіон / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Британський чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-1-0, 21 КО) анітрохи не сумнівається в своїй перемозі над американським боксером Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО). Ба більше, "Циганський король" на фінальної пресконференції сказав, що він єдиний гідний чемпіон у світі.
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"Вайлдер – психологічно слабка людина. Я нокаутую його. Якщо я знищив Вайлдера в реванші, то в третьому поєдинку буде ще гірше.
Серед чемпіонів я залишився останнім. Я єдиний з нас, хто ще не програвав.
А, я забуваю, що Усик п'ять хвилин був чемпіоном світу.
Я говорив про групу, яка була раніше – останні 10 років. Я останній, хто досі тут, перший дворазовий чемпіон світу. У мене немає жодної поразки. Я творю історію", – заявив Ф'юрі.
Водночас, Вайлдер впевнений, що зуміє знищити Ф'юрі і в наступному бою зустрінеться з Олександром Усиком.
Чекати розв'язки залишилося недовго, бій Ф'юрі і Вайлдера пройде в суботу 9 жовтня в Лас-Вегасі.
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