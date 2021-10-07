Оце так стілець! Ф'юрі принизив Вайлдера перед боєм

Під час майбутнього поєдинку з Деонтеєм Вайлдером Тайсон Ф'юрі сидітиме на своєму суперникові – в прямому сенсі цього слова

/ Фото: Reuters, Twitter

Перед поєдинком у Лас-Вегасі із Деонтеєм Вайлдером, який відбудеться 9 жовтня, Тайсон Ф'юрі вирішив вкотре вколоти свого візаві.

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"Циганський король" продемонстрував спеціальний стільчик, на якому сидітиме в перервах між раундами під час бою. На ньому красується зображення Вайлдера, що пропускає потужний удар, а над ним величезними буквами написана образа, яка часто зривається з вуст Тайсона Ф'юрі на адресу Деонтея: "Великий бомжара".

Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня / Фото: Twitter

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"Вайлдер – психологічно слабка людина, і я нокаутую його в суботу ввечері. Я знищив його в попередньому бою, тепер буде те ж саме, тільки ще гірше. Я відправлю його на пенсію", – обіцяє Ф'юрі.

Тим часом, нагадаємо, Вайлдер переконаний у своїй перемозі і вже будує плани на поєдинок з Олександром Усиком.