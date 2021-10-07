6 жовтня 21:45
Італія 1
Іспанія 2
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Оце так стілець! Ф'юрі принизив Вайлдера перед боєм

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
7 жовтня, 10:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Під час майбутнього поєдинку з Деонтеєм Вайлдером Тайсон Ф'юрі сидітиме на своєму суперникові – в прямому сенсі цього слова
/ Фото: Reuters, Twitter

Перед поєдинком у Лас-Вегасі із Деонтеєм Вайлдером, який відбудеться 9 жовтня, Тайсон Ф'юрі вирішив вкотре вколоти свого візаві.

Читайте також: Удвох на одного! Ф'юрі допоможе Джошуа побити Усика

Реклама

"Циганський король" продемонстрував спеціальний стільчик, на якому сидітиме в перервах між раундами під час бою. На ньому красується зображення Вайлдера, що пропускає потужний удар, а над ним величезними буквами написана образа, яка часто зривається з вуст Тайсона Ф'юрі на адресу Деонтея: "Великий бомжара".

Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня
Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня / Фото: Twitter

Реклама

"Вайлдер – психологічно слабка людина, і я нокаутую його в суботу ввечері. Я знищив його в попередньому бою, тепер буде те ж саме, тільки ще гірше. Я відправлю його на пенсію", – обіцяє Ф'юрі.

Тим часом, нагадаємо, Вайлдер переконаний у своїй перемозі і вже будує плани на поєдинок з Олександром Усиком.

Реклама

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Битва супертяжів
9 жовтня
До бою Ф'юрі - Уайлдер
Прогноз на бій
ТОП-матчі

Бельгія

Сьогодні

21:45

Франція

3.19

3.28

2.48

Фінляндія

9 жовт

19:00

Україна

3.76

3.42

2.18
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти