"Усик – чемпион на 5 минут": Тайсон Фьюри дерзко уколол украинца

Фьюри уверен, что он единственный чемпион / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Британский чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-1-0, 21 КО) нисколько не сомневается в своей победе над американским боксером Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Более того, "Цыганский король" на финальной прес-конференции сказал, что он единственный достойный чемпион в мире.

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"Уайлдер – психологически слабый человек. Я нокаутирую его. Если я уничтожил Уайлдера в реванше, то в третьем поединке будет еще хуже. Среди чемпионов я остался последним. Я единственный из нас, кто еще не проигрывал. А, я забываю, что Усик пять минут был чемпионом мира.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

Я говорил о группе, которая была раньше – последние 10 лет. Я последний, кто до сих пор здесь, первый двукратный чемпион мира. У меня нет ни единого поражения. Я творю историю", – заявил Фьюри.

Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира / Фото: AFP

В то же время, Уайлдер уверен, что сумеет уничтожить Фьюри и в следующем бою встретится с Александром Усиком.

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Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: фото боя / Фото: Reuters

Ждать развязки осталось не долго, бой Фьюри и Уайлдера пройдет в субботу 9 октября в Лас-Вегасе.

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