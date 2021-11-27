27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Усик – божевільний, а хто ж найкращий? Бріггс назвав боксера номер один

Сергій Шаховець
27 листопада, 17:29
Відомий американський боєць Шеннон Бріггс визначив найкращого боксера сучасності у суперважкій вазі

Тайсон Ф'юрі - найкращий, вважає Шеннон Бріггс / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-чемпіон світу у хевівейті не бачить конкурентів для Тайсона Ф'юрі та вважає Циганського короля найкращим бійцем у своєму дивізіоні.

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"Тайсон Ф'юрі – найкращий суперважковаговик з великим відривом. Він зробив свою справу і залишається непереможеним.

Сподіваюся, ми побачимо від нього більшу послідовність, ще кілька боїв. Хочеться, щоб наступного року він виступив три-чотири рази.

Вайлдер і Ф'юрі під час третього бою / Фото: REUTERS

Ф'юрі необхідно залишатися активним протягом наступних двох-трьох років, і це зміцнить його велич.

Але, виходячи з його габаритів, ритму, мужності, витримки, вміння підніматися після нокдаунів та рішучості, Ф'юрі однозначно номер один", – цитує Шеннона Бріггса fightnews.info.

Тайсон Ф'юрі в поєдинку проти Деонея Вайлдера / Фото: Reuters

Нагадаємо, що нещодавно ексцентричний Бріггс звинуватив Олександра Усика у безумстві, але віддав належне неймовірним здібностям українця.

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Також ми повідомляли, що український чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO сподівається завоювати ще один пояс, якого йому бракує.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик можуть зійтися на рингу / Фото: Instagram