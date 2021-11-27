27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зенит --
Челси --
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Бенфика --
Динамо --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Усик – безумный, а кто же лучший? Бриггс назвал боксера номер один

Сергей Шаховец
27 ноября, 17:29
Известный американский боец Шеннон Бриггс определил лучшего боксера современности в супертяжелом весе

Тайсон Фьюри - лучший, считает Шеннон Бриггс / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-чемпион мира в хэвивейте не видит конкурентов для Тайсона Фьюри и считает Цыганского короля лучшим бойцом в своем дивизионе.

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"Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес с большим отрывом. Он сделал свое дело и остается непобежденным.

Надеюсь, мы увидим от него больше последовательности, еще несколько боев. Хочется, чтобы в следующем году он выступил три-четыре раза.

Уайлдер и Фьюри во время третьего боя / Фото: REUTERS

Фьюри необходимо оставаться активным на протяжении следующих двух-трех лет, и это укрепит его величие.

Но, исходя из его габаритов, ритма, мужества, держалки, умения подниматься после нокдаунов и решимости, Фьюри однозначно номер один", – цитирует Шеннона Бриггса fightnews.info.

Тайсон Фьюри в поединке против Деонтея Уайлдера / Фото: Reuters

Напомним, что недавно эксцентричный Бриггс обвинил Александра Усика в безумии, но отдал должное невероятным способностям украинца.

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Шэннон Бриггс назвал Усика зверем

Также мы сообщали, что украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBО надеется завоевать еще один недостающий пояс.

Тайсон Фьюри и Александр Усик могут сойтись на ринге / Фото: Instagram