24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Интер - Шахтер: онлайн Интер - Шахтер: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик – ненормальный! Скандальный чемпион обвинил украинца в безумии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
24 ноября, 12:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-чемпион в супертяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс восхищен физическими данными Александра Усика и заявил, что остальным боксерам с ним не стоит тягаться
Шэннон Бриггс назвал Усика зверем
Шэннон Бриггс назвал Усика зверем

Сам Шеннон Бриггс, по прозвищу Пушка, отличается эксцентричным поведением, от которого особо доставалось Владимиру Кличко. Но когда разговор с американцем зашел о нынешнем украинском чемпионе по версиям WBA, WBO и IBF Александре Усике, Бриггс буквально рассыпался в комплиментах.

Читайте также: Круче Усика только один: самый престижный рейтинг бокса

Реклама

"Усик – зверь, он ненормальный. Он необычный человек, понимаете? Усик – незаурядная личность, поэтому с ним будет тяжело драться.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

С таким парнем можно надеяться только на то, что он потеряет свою хватку, перестанет быть голодным, потому что заработал денег и всего достиг. Это единственное, на что ты можешь рассчитывать с таким бойцом.

Усик тренируется как зверь. Я слышал, что он ходит на руках. Усик встает на руки и передвигается целый час. Он не опускается, а продолжает ходить. Это безумие", – цитирует слова Бриггса fightnews.info.

Александр Усик танцует гопак после победы над Джошуа
Александр Усик танцует гопак после победы над Джошуа / Фото: REUTERS

Добавим, что Шеннон Бриггс был чемпионом мира в хэвивейте по версии WBO (2006—2007). Американец является рекордсменом по количеству побед нокаутом в первом раунде. Он победил в первом раунде 38 соперников, из них как минимум 7 менее чем за 30 секунд.

Реклама

Но когда в чемпионском бою 2010 года Бриггз встретился с Виталием Кличко, украинец сделал из скандалиста "кашу".

Напомним, что ближайший бой Александр Усик должен провести с Энтони Джошуа. На проведение реванша претендуют Великобритания, Киев и Ближний Восток. Сроки проведения схватки март – апрель следующего года.

Реклама

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Фаворитом реванша букмекеры называют Усика.

Смотрите яркий поединок Виталия Кличко и Шеннона Бриггса

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
15
18:37
7
Показать больше
Пятница, 26 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 27 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять