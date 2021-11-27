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Це страшно! Промоутер Усика боїться поразки Ломаченка

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
27 листопада, 16:17
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Олександр Красюк переконаний, що 11 грудня у Нью-Йорку Річард Коммі не схилить голову перед Василем Ломаченком, як перед іконою
Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

Уже за два тижні, 11 грудня, Василь Ломаченко поб'ється з ганцем Річардом Коммі на рингу знаменитої арени "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

І хоча букмекери дають лише17 відсотків на перемогу Коммі, промоутер друга та кума Ломаченка – Олександра Усика – Олександр Красюк закликав не скидати з рахунків африканця на прізвисько Термінатор.

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На думку Красюка, андердогу Коммі до сгани здолати фаворита Ломаченка.

"Ми не можемо об'єктивно оцінювати бій Ломаченка – Коммі, тому що Василь – наш співвітчизник. Ми можемо подивитись поєдинок Коммі з Лопесом, який нокаутував Річарда. Але ми можемо також подивитись два боі Коммі до Лопеса (виграні нокаутом уже ганцем) – це страшно!" – наводить слова Красюка Fightnews з посиланням на BoxOffice.

Річард Коммі
Річард Коммі / Фото: Getty Images

"Зрозуміло, що ми віддаємо перевагу Василю Ломаченку у зв'язку з його екстраординарними боксерськими здібностями, інтелектом, досвідом, навичками тощо. Але Коммі – хлопець з Африки, для нього немає авторитетів, він робить свою справу. Це його один із останніх шансів зачепитися за топ свого дивізіону. Він рватиме і метатиме. Коммі не сприйматиме Ломаченка як ікону, перед якою треба схилити голову", – зазначив Олександр Красюк.

Коммі vs Ломаченко
Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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"Це сильний суперник для Ломаченка. Незважаючи на те, що це не бій за титул чемпіона світу, це буде наріжний камінь. 100 відсотків, що Васі не буде легко. Це цікавий поєдинок, у ньому є інтрига", – підсумував промоутер Олександра Усика.

Ломаченко vs Коммі
Ломаченко vs Коммі / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій з Річардом Коммі 11 грудня становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн. Африканець отримає втричі менше.

Найкращі нокаути у виконанні Річарда Коммі

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