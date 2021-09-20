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2 жовтня 00:00
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Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Пішла легенда: Менні Пак'яо оголосив про завершення кар'єри

Олександр Трикіша
20 вересня, 22:41
Знаменитий філіппінський боксер Менні Пак'яо зав'язує з боксом. Боксер має намір зосередитися на боротьбі за президентське крісло на Філіппінах

Менні Пак'яо завершив боксерську кар'єру / Фото: REUTERS

Пак'яо ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях! Однак недавно Менні провів перший свій бій за два роки і поступився Йорденісу Угасу рішенням суддів.

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Невдача підштовхнула 42-річного боксера повісити рукавички на цвях.

"Моя боксерська кар'єра? Моя боксерська кар'єра вже закінчена. Я займаюся боксом протягом тривалого часу, і моя сім'я говорить, що цього достатньо.

Я продовжував займатися боксом, тому що я захоплений цим видом спорту", – сказав Пак'яо, виступаючи на YouTube-каналі Toni Talks.

Він почав кар'єру ще в 1995 році. На рахунку Менні 62 перемоги (39 – нокаутом), вісім поразок і дві нічиїх. Пак'яо – перший і поки єдиний чемпіон світу у восьми вагових категоріях (від 50,8 кг до 69,9 кг):

  • Найлегша вага (WBC, 1998 – 1999),
  • Друга найлегша вага (IBF, 2001 – 2003)
  • Напівлегка вага (The Ring, 2003 – 2005),
  • Друга напівлегка вага (WBC, 2008; The Ring, 2008),
  • Легка вага (WBC, 2008 – 2009),
  • Перша напівсередня вага (The Ring; IBO 2009 – 2010),
  • Напівсередня вага (WBO, 2009 – 2012, 2014 року – 2015-го, 2016 – 2017; WBA Super, 2018 – 2020)
  • Перша середня вага (WBC 2010 – 2011)

Пак'яо вирішив зосередитися на своїй політичній кар'єрі. У минулі вихідні Пак'яо оголосив, що бере участь в президентських виборах 2022 року на Філіппінах.

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