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2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Ушла легенда: Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры

Александр Трикиша
20 сентября, 22:41
Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо завязывает с боксом. Боксер намерен сосредоточиться на борьбе за президентское кресло на Филиппинах

Мэнни Пакьяо завершил боксерскую карьеру / Фото: REUTERS

Пакьяо становился чемпионом мира в восьми весовых категориях! Однако недавно Мэнни провел первый свой бой за два года и уступил Йорденису Угасу решением судей.

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Неудача подтолкнута 42-летнего боксера повесить перчатки на гвоздь.

"Моя боксерская карьера? Моя боксерская карьера уже окончена. Я занимаюсь боксом в течение длительного времени, и моя семья говорит, что этого достаточно.

Я продолжал заниматься боксом, потому что я увлечен этим видом спорта", – сказал Пакьяо, выступая на YouTube-канале Toni Talks.

Он начал карьеру еще в 1995 году. На счету Мэнни 62 победы (39 – нокаутом), восемь поражений и две ничьих. Пакьяо – первый и пока единственный чемпион мира в восьми весовых категориях (от 50,8 кг до 69,9 кг):

  • наилегчайший вес (WBC, 1998 – 1999);
  • второй легчайший вес (IBF, 2001 – 2003);
  • полулегкий вес (The Ring, 2003 – 2005);
  • второй полулегкий вес (WBC, 2008; The Ring, 2008);
  • легкий вес (WBC, 2008 – 2009);
  • первый полусредний вес (The Ring; IBO 2009 – 2010);
  • полусредний вес (WBO, 2009 – 2012, 2014 – 2015, 2016 – 2017; WBA Super, 2018 – 2020);
  • первый средний вес (WBC, 2010 – 2011).

Пакьяо решил сосредоточиться на своей политической карьере. В минувшие выходные Пакьяо объявил, что участвует в президентских выборах 2022 года на Филиппинах.

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