Поклав спати: непереможний боксер наглухо вирубив суперника у першому раунді

Бій між Дакаррі Скоттом і Джейденом Бутом не протривав і одного раунду. Скотт зловив суперника потужним ударом і наглухо вирубив. Бут програв третій бій у кар'єрі

Неймовірний нокаут в першому раунді

Яскравим нокаутом у першому раунді завершився поєдинок перспективного американського боксера Дакаррі Скотта зі своїм співвітчизником Джейденом Бутом.

Уже в першій трихвилинці Скотт зловив суперника правим хуком і відправив у глибокий нокаут. Бут впав на канвас долілиць і навіть не ворушився. Втім, потрібно відзначити, що Бут зазнав третьої поразки (всі – нокаутом) за трьох перемог, тому не варто дуже вихваляти Скотта.

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