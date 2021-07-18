Поклав спати: непереможний боксер наглухо вирубив суперника у першому раунді

Неймовірний нокаут в першому раунді
Яскравим нокаутом у першому раунді завершився поєдинок перспективного американського боксера Дакаррі Скотта зі своїм співвітчизником Джейденом Бутом.
Уже в першій трихвилинці Скотт зловив суперника правим хуком і відправив у глибокий нокаут. Бут впав на канвас долілиць і навіть не ворушився. Втім, потрібно відзначити, що Бут зазнав третьої поразки (всі – нокаутом) за трьох перемог, тому не варто дуже вихваляти Скотта.
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