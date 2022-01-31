Український олімпієць майстерно відшив російських журналістів

Фігурист Іван Шмуратко / Фото: Instagram

Представник чоловічого одиночного катання на Іграх у Пекіні Іван Шмуратко англійською відповів на запитання російських ЗМІ. Вони ж хотіли, щоб Іван говорив російською мовою.

На запитання кореспондента "Матч ТВ" російською Шмуратко почав відповідати англійською. На пряме запитання щодо рекомендацій Мінспорту України, наш фігурист сказав англійською: "Все, що я можу – це робити мою роботу тут".

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Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підтвердив чутки про рекомендації для українських спортсменів, які спричинили істерію в Росії.

Депутат із "партії Путіна" і колишня ковзаняра Світлана Журова так відреагувала на заборону:

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"Україна порушує Олімпійську хартію та основне з гасел Олімпійських ігор. Разом – значить і фотографуватися разом".

А триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова вважає, що такі заходи надто жорсткі щодо росіян.