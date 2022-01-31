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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украинский олимпиец мастерски отшил российских журналистов

Андрей Трофимов
31 января, 16:20
Иван Шмуратко придерживается рекомендаций министерства спорта и на Олимпиаде-2022 дает интервью на украинском или английском языке

Фигурист Иван Шмуратко / Фото: Instagram

Представитель мужского одиночного катания на Играх в Пекине Иван Шмуратко на английском языке ответил на вопрос российских СМИ. Они же хотели, чтобы Иван говорил по-русски.

На вопрос корреспондента "Матч ТВ" на русском языке Шмуратко начал отвечать на английском. На прямой вопрос о рекомендациях минспорта Украины, наш фигурист сказал по-английски: "Все, что я могу – это делать мою работу здесь".

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Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил слухи о рекомендациях для украинских спортсменов, которые вызвали истерию в России.

Депутат из "партии Путина" и бывшая конькобежка Светлана Журова так отреагировала на запрет:

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"Украина нарушает Олимпийскую хартию и основной из лозунгов Олимпийских игр. Вместе – значит и фотографироваться вместе".

А трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что такие меры слишком жесткие по отношению к россиянам.