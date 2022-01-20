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Український Халк битиметься з боксером, який не впав після залізного кулака Кличко

Олександр Трикіша
20 січня, 15:32
Український боксер Ігор Шевадзуцький проведе наступний поєдинок 26 лютого у Гамбурзі. Суперник у нього буде більш ніж досвідчений

Кличко побив Джонсона, теперь це спробує зробити Шевадзуцький

Шевадзуцький проведе бій проти 42-річного американця Кевіна Джонсона. Він відомий українським уболівальникам боксу тим, що боксував проти Віталія Кличка.

2009 року Кличко-старший проводив захист титулу чемпіона світу. Джонсон став лише другим боксером, який вистояв проти українця усі 12 раундів, але програв суддівським рішенням.

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Після закінчення поєдинку Джонсон щось не поділив із Кличком, і їхній бій ледь не почався спочатку. Заспокоювати американця поліз Володимир Кличко, та той його відштовхнув.

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Шевадзуцький свій попередній бій провів 18 грудня у Броварах, де за очками переміг поляка Каміла Соколовського. То був перший випадок, коли Ігор не переміг достроково.

Загалом на професійному рингу він здобув 9 перемог і жодного разу не програв. У рейтингу boxrec.com Шевадзуцький посідає 106-е місце серед усіх супертяжів світу.

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