Український Халк битиметься з боксером, який не впав після залізного кулака Кличко

Кличко побив Джонсона, теперь це спробує зробити Шевадзуцький

Шевадзуцький проведе бій проти 42-річного американця Кевіна Джонсона. Він відомий українським уболівальникам боксу тим, що боксував проти Віталія Кличка.

2009 року Кличко-старший проводив захист титулу чемпіона світу. Джонсон став лише другим боксером, який вистояв проти українця усі 12 раундів, але програв суддівським рішенням.

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Після закінчення поєдинку Джонсон щось не поділив із Кличком, і їхній бій ледь не почався спочатку. Заспокоювати американця поліз Володимир Кличко, та той його відштовхнув.

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Шевадзуцький свій попередній бій провів 18 грудня у Броварах, де за очками переміг поляка Каміла Соколовського. То був перший випадок, коли Ігор не переміг достроково.

Загалом на професійному рингу він здобув 9 перемог і жодного разу не програв. У рейтингу boxrec.com Шевадзуцький посідає 106-е місце серед усіх супертяжів світу.

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