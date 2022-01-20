Украинский Халк сразится с боксером, не упавшим после железного кулака Кличко

Кличко побил Джонсона, теперь это попробует сделать Шевадзуцкий

Шевадзуцкий проведет бой против 42-летнего американца Кевина Джонсона. Он известен украинским болельщикам бокса тем, что боксировал против Виталия Кличко.

В 2009 году Кличко-старший проводил защиту титула чемпиона мира. Джонсон стал лишь вторым боксером, выстоявшим против украинца все 12 раундов, но проиграл судейским решением.

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После окончания поединка Джонсон что-то не поделил с Кличко, и их бой едва не начался сначала. Успокаивать американца полез Владимир Кличко, но тот его оттолкнул.

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Шевадзуцкий свой предыдущий бой провел 18 декабря в Броварах, где по очкам победил поляка Камила Соколовского. Это был первый случай, когда Игорь не победил досрочно.

Всего же на профессиональном ринге он одержал 9 побед и ни разу не проиграл. В рейтинге boxrec.com Шевадзуцкий занимает 106-е место среди всех супертяжей мира.

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