Українська красуня Бех пристрасно цілувалася на даху з чемпіоном Європи

Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех та чемпіон Європи з плавання Михайло Романчук влаштували в Києві романтичний вечір перед виїздом на Олімпіаду-2020 у Токіо

Марина Бех та Михайло Романчук влаштували побачення на даху / Фото: Instagram

Одна з найкрасивіших пар українського спорту стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук і плавець Михайло Романчук влаштували романтичний вечір перед виїздом на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. Ігри в столиці Японії пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Україна на літній Олімпіаді представлять 158 олімпійців.

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Спортсмени, які зовсім скоро будуть боротися за медалі в Японії, пили чай на заході Сонця на одному з дахів Києва з видом на Дніпро, танцювали при свічках і цілувалися. А легкоатлетка була чарівна у золотому летючій сукні з розпущеним волоссям.

Слова тут просто зайві..., – підписала фото і відео з коханим чоловіком в Instagram Марина.

"Пристрасне гаряче кохання двох птахів", – написав один із фоловерів Бех-Романчук. "Коли кохання у повітрі", "Крутишки", "Кайфуйте, красені", – писали інші підписники.

Закохані Марина Бех та Михайло Романчук / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Раніше ми писали, що зірка світового спорту в захваті від столиці.

А також повідомляли, що Україна представила форму на Олімпіаду-2020: кольори символізують надію і віру.