Украинская красотка страстно целовалась на крыше с чемпионом Европы

Чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех и чемпион Европы по плаванию Михаил Романчук устроили в Киеве романтический вечер перед выездом на Олимпиаду-2020 в Токио

Марина Бех и Михаил Романчук устроили свидание на крыше / Фото: Instagram

Одна из самых красивых пар украинского спорта прыгунья в длину Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук устроили романтический вечер перед выездом на Олимпийские игры-2020 в Токио. Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа. Украину на летней Олимпиаде представят 158 олимпийцев.

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Спортсмены, которые совсем скоро будут бороться за медали в Японии, пили чай за закате на одной из крыш Киева с видом на Днепр, танцевали при свечах и целовались. А легкоатлетка была неотразима в золотом летящем платье с распущенными волосами.

"Слова тут просто лишние...", – подписала фото и видео с любимым мужем в Instagram Марина

"Страстная горячая любовь двух птиц", – написал один из фоловеров Бех-Романчук. "Когда любовь в воздухе", "Крутышки", "Кайфуйте, красавчики", – писали другие подписчики.

Влюбленные Марина Бех и Михаил Романчук / Фото: Instagram

Марина Бех-Романчук и ее муж / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что звезда мирового спорта в восторге от столицы.

А также сообщали, что Украина представила форму на Олимпиаду-2020: цвета символизируют надежду и веру.