Останется просто депутатом: Беленюк – о завершении карьеры после Олимпиады-2020

Борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр – 2016 Жан Беленюк не исключает, что после Токио больше не будет выступать на ковре

Жан Беленюк на сборах перед Олимпиадой-2020 / Фото: Instagram

Украинский борец греко-римского стиля и депутат ВР Жан Беленюк рассказал о своей дальнейшей спортивной карьере накануне Олимпиады-2020 в Токио. Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа. Украину на летней Олимпиаде представят 158 олимпийцев.

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"Это очень важные соревнования для каждого украинского спортсмена. С прошлых Игр прошло не 4 года, а уже 5. Мы уже очень соскучились. Надеемся, что Олимпиада состоится. Дай бог, чтобы украинская сборная хорошо проявила себя. Это важная точка в карьере каждого спортсмена. После Олимпиады какая-то часть спортсменов завершит свои профессиональные выступления. Возможно, и я тоже. Посмотрим", – сказал Беленюк tribuna.com

Ранее мы писали, что украинский боксер не поедет на Олимпиаду-2020 из-за допинга. Бронзовый призер чемпионата Европы Евгений Барабанов получил положительный тест на допинг и отстранен от соревнований на два года.

Мы также сообщали, что россиян плохо кормили в Японии накануне Олимпиады и они возят с собой колбасу.