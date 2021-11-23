Українська гімнастка вразила розтяжкою після страшної хвороби (фото)

Валерія Юзвяк / Фото: Instagram
Валерія Юзвяк не втомлюється заряджати позитивом своїх фоловерів.
22-річна гімнастка, яка зуміла вилікуватися від рабдоміосаркоми – агресивної злоякісної пухлини – вразила шанувальників своєю розтяжкою.
"Фокусуюсь на хорошому", – написала в Instagram Валерія.
Нагадаємо, про страшний діагноз Валерія Юзвяк повідомила у лютому.
Після того, як вдалося зібрати гроші на дороге лікування, спортсменка пройшла кілька курсів хіміотерапії в Німеччині.
А влітку лікарі повідомили Валерії, що вона здорова.
"Пройшовши через все це пекло (інакше це не назвеш), я зрозуміла і переосмислила дуже багато. Я хочу попросити вас, цінуйте кожен прожитий день", – написала після цього Юзвяк.