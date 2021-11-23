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Шахтар --
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Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
24 листопада 22:00
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Порту --
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4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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Українська гімнастка вразила розтяжкою після страшної хвороби (фото)

Андрій Трофімов
23 листопада, 13:18
Чемпіонка Європи Валерія Юзвяк, яка перемогла рак, порадувала своїх шанувальників ефектними знімками

Валерія Юзвяк / Фото: Instagram

Валерія Юзвяк не втомлюється заряджати позитивом своїх фоловерів.

22-річна гімнастка, яка зуміла вилікуватися від рабдоміосаркоми – агресивної злоякісної пухлини – вразила шанувальників своєю розтяжкою.

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"Фокусуюсь на хорошому", – написала в Instagram Валерія.

Нагадаємо, про страшний діагноз Валерія Юзвяк повідомила у лютому.

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Після того, як вдалося зібрати гроші на дороге лікування, спортсменка пройшла кілька курсів хіміотерапії в Німеччині.

Валерія Юзьвяк / Фото: Instagram

А влітку лікарі повідомили Валерії, що вона здорова.

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"Пройшовши через все це пекло (інакше це не назвеш), я зрозуміла і переосмислила дуже багато. Я хочу попросити вас, цінуйте кожен прожитий день", – написала після цього Юзвяк.