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Українська гімнастка перемогла рак: "Живіть і цінуйте кожен прожитий день"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 липня, 15:08
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Гімнастка з України Валерія Юзвяк перемогла рабдоміосаркому і повертається додому. Спортсменка пройшла кілька курсів хіміотерапії і позбулася волосся, зате тепер повністю здорова
Валерія Юзвяк перемогла рабдоміосаркому
Валерія Юзвяк перемогла рабдоміосаркому / Фото: Instagram

Українська гімнастка Валерія Юзвяк вилікувалася від рабдоміосаркоми (агресивної злоякісної пухлини), яку їй діагностували на початку року.

"На днях, Валерія Юзвяк закінчила проходити останній курс хіміїтеропії та вже зовсім згодом здоровою повертається додому. Попереду ще багато часу для реабілітації, та це велика перемога!", – повідомляється в групі Української федерації художньої гімнастики в Facebook .

Також позитивні новини підтвердила і сама спортсменка.

"29.06.2021 лікарі підтвердили факт того, що я здорова. На цей момент, мій організм чистий. Сказати, що я була дуже рада, це нічого не сказати! В той момент, не дивлячись на свій стан, я відчула справжнє щастя. Пройшовши через все це ПЕКЛО (адже по-іншому це не назвеш), я зрозуміла і переосмислила дуже багато. Я хочу попросити вас, живіть і цінуйте кожен прожитий день. Насолоджуйтесь своїм життям зараз, адже ми ніколи не знаємо, що буде завтра!", – написала Валерія в Instagram.

Валерія народилася в Ужгороді і там же починала займатися художньою гімнастикою. У 2014 році дівчина пробилася в збірну України, проте на Олімпіаді 2016 була лише в якості запасної.

На чемпіонаті Європи в Києві Юзьвяк разом з Анастасією Возняк, Марією Височанською, Маріолою Бондарчук і Діаною Баєвою здобула "золото" у вправі з п'ятьма м'ячами, "срібло" у вправі з обручами і булавами, дівчата стали "бронзовими" в груповому багатоборстві, що допомогло українкам вибороти золоту нагороду в командному заліку.

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О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
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3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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