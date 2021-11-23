23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Украинская гимнастка поразила растяжкой после страшной болезни (фото)

Андрей Трофимов
23 ноября, 13:18
Чемпионка Европы Валерия Юзвяк, победившая рак, порадовала своих поклонников эффектными снимками

Валерия Юзвяк / Фото: Instagram

Валерия Юзвяк не устает заряжать позитивом своих фолловеров.

22-летняя гимнастка, сумевшая вылечиться от рабдомиосаркомы – агрессивной злокачественной опухоли – восхитила поклонников своей растяжкой.

Реклама

"Фокусируюсь на хорошем", – написала в Instagram Валерия.

Напомним, о страшном диагнозе Валерия Юзвяк сообщила в феврале.

Реклама

После того как удалось собрать деньги на дорогостоящее лечение, спортсменка прошла несколько курсов химиотерапиив Германии.

Валерия Юзвяк / Фото: Instagram

А летом врачи сообщили Валерии, что она здорова.

Реклама

"Пройдя через весь этот ад (ведь по-другому это не назовешь), я поняла и переосмыслила очень многое. Я хочу попросить вас, цените каждый прожитый день", – написала после этого Юзвяк.