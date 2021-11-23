Украинская гимнастка поразила растяжкой после страшной болезни (фото)

Валерия Юзвяк / Фото: Instagram
Валерия Юзвяк не устает заряжать позитивом своих фолловеров.
22-летняя гимнастка, сумевшая вылечиться от рабдомиосаркомы – агрессивной злокачественной опухоли – восхитила поклонников своей растяжкой.
"Фокусируюсь на хорошем", – написала в Instagram Валерия.
Напомним, о страшном диагнозе Валерия Юзвяк сообщила в феврале.
После того как удалось собрать деньги на дорогостоящее лечение, спортсменка прошла несколько курсов химиотерапиив Германии.
А летом врачи сообщили Валерии, что она здорова.
"Пройдя через весь этот ад (ведь по-другому это не назовешь), я поняла и переосмыслила очень многое. Я хочу попросить вас, цените каждый прожитый день", – написала после этого Юзвяк.