Українки будуть судити фінал Євро-2022 серед жінок

/ Фото: Колаж: Сьогодні

УЄФА визначила склад арбітрів, які судитимуть поєдинки фінальної стадії Євро-2022. Серед 12 головних рефері місце заслужено зайняла українка Катерина Монзуль, яка зараз працює в Італії через війну та призупинення чемпіонату в Україні.

Реклама

Крім того, ще одна українка Марина Стрілецька також братиме участь у Євро у статусі арбітра на лінії.

Нагадаємо, що Монзуль та Стрілецька в одній бригаді арбітрів судили матчі Української прем'єр-ліги, зокрема й українське класико Шахтаря проти Динамо.

Реклама

Також Катерина Монзуль залучалася УЄФА до арбітражу матчів відбірного циклу до ЧС-2022 серед чоловічих збірних.

/ Фото: УАФ

Реклама

Жіноче Євро-2022 відбудеться в Англії з 6 до 31 липня. Збірна України участі не братиме, оскільки не змогла пробитися у фінальний турнір через стикові матчі.