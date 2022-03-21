Арбітриня Серії А вийшла на матч чемпіонату Італії із прапором України (відео)

Українська рефері Катерина Монзуль здобула перше призначення на поєдинок чемпіонату Італії серед жінок

Катерина Монзуль із прапором України на матчі Серії А

В Україні футбол поки що поставлений на паузу через вторгнення Росії. УПЛ призупинена, а поєдинок України проти Шотландії у відборі на ЧС-2022 перенесено на червень

Залишилися без роботи гравці, а також інші футбольні функціонери, зокрема арбітри. Проте для найвідомішої нашої рефері знайшлася робота в Європі. Катерину Монзуль запросили працювати до жіночої Серії А .

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Першим її поєдинком в Італії для рефері стала зустріч Інтера та Сампдорії. Монзуль ефектно з'явилася на полі, вийшовши з розгорнутим прапором України на спині.

До речі, матч вийшов досить видовищним та закінчився з рахунком 4:3 на користь міланської команди. Монзуль особливо нічим не запам'яталася, поєдинок пройшов без вилучень чи пенальті та лише з однією жовтою карткою.

Зазначимо, що легіонери УПЛ влаштовуються закордоном на правах піврічної оренди. Так, гравці Динамо обирають чемпіонат Польщі. Беньямін Вербіч став гравцем Легії , а Томаш Кендзьора перейшов у Лех.