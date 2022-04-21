Украинки будут судить финал Евро-2022 среди женщин

Монзуль и Стрелецкая поедут на Евро-2022 среди женщин / Фото: Коллаж: Сегодня

УЕФА определило состав арбитров, которые будут судить поединки финальной стадии Евро-2022. Среди 12 главных рефери место заслужено заняла украинка Екатерина Монзуль, которая сейчас работает в Италии из-за войны и приостановления чемпионата в Украине.

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Кроме того, еще одна украинка Марина Стрелецкая будет также участвовать на Евро в статусе арбитра на линии.

Напомним, что Монзуль и Стрелецкая в одной бригаде арбитров судили матчи Украинской премьер-лиги, в том числе и украинское классико Шахтера против Динамо.

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Также Екатерина Монзуль привлекалась УЕФА для арбитража матчей отборочного цикла к ЧМ-2022 среди мужских сборных.

/ Фото: УАФ

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Женское Евро-2022 состоится в Англии с 6 по 31 июля. Сборная Украины участие принимать не будет, так как не смогла пробиться в финальный турнир через стыковые матчи.