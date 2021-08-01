Українка йшла на "срібло" Олімпіади у важкій атлетиці, але отримала "бублик"

З двох представників нашої команди на Олімпійських іграх в Японії результат показала лише молода Конотоп. А досвідчена Деха не впоралася з тиском і штангою

Важкоатлетка Ірина Деха на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Україна залишилася без медалей Токіо-2020 у важкій атлетиці. У категорії до 76 кг всі покладали надію на чемпіонку Європи Ірину Деху. Але після другого місця в ривку, де Ірина взяла 113 кг з другої спроби, українка провалила поштовх.

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Для Дехи це була друга Олімпіада. І після шостого місця в Ріо-2020 у харків'янки був шанс заскочити на п'єдестал Токіо. Але всі три спроби на 131 кг в поштовху виявилися невдалі. А перемогла Нейсі Дахомес Баррера з Еквадору з сумою 263 кг.



Фото Reuters

Через допінгові скандали в минулому на Олімпіаду в Японії Україні виділили тільки три ліцензії – дві дівчатам і одну чоловікам. Але після того, як Дмитро Чумак отримав тимчасове відсторонення від змагань через допінг, у нашої команди залишилося тільки дві надії.

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Українська штангістка Каміла Конотоп / Фото: Reuters

Зрештою 20-річна Каміла Конотоп стала п'ятою у вазі до 55 кг. А ось олімпійська надія, чемпіонка Європи-2021 Ірина Деха не впоралася зі своїм завданням.

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