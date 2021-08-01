Украинка шла на "серебро" Олимпиады в тяжелой атлетике, но получила "баранку"

Из двух представителей нашей команды на Олимпийских играх в Японии результат показала только молодая Конотоп. А опытная Деха не справилась с давлением и штангой

Тяжелоатлетка Ирина Деха на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Украина осталась без медалей Токио-2020 в тяжелой атлетике. В категории до 76 кг все возлагали надежду на чемпионку Европы Ирину Деху. Но после второго места в рывке, где Ирина взяла 113 кг со второй попытки, украинка провалила толчок.

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Для Дехи это была вторая Олимпиада. И после шестого места в Рио-2020 у харьковчанки был шанс запрыгнуть на пьедестал Токио. Но все три попытки на 131 кг в толчке оказались неудачные. А победила Нейси Дахомес Баррера из Эквадора с суммой 263 кг.



Фото Reuters

Из-за допинговых скандалов в прошлом на Олимпиаду в Японии Украине выделили только три лицензии – две девушкам и одну мужчинам. Но после того, как Дмитрий Чумак получил временное отстранение от соревнований из-за допинга, у нашей команды осталось только две надежды.

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Украинская штангистка Камила Конотоп / Фото: Reuters

В итоге 20-летняя Камила Конотоп стала пятой в весе до 55 кг. А вот олимпийская надежда, чемпионка Европы-2021 Ирина Деха не справилась со своим заданием.

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