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Українець отримав нагороду найкращого боксера 2021 року! І це не Олександр Усик

Сергій Шаховець
29 вересня, 22:23
Срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк отримав нагороду від Міжнародної боксерської асоціації

Олександр Хижняк отримав нагороду найкращому боксеру 2021 / Фото: Федерація боксу України

Лідер Національної збірної України з боксу та срібний призер Олімпійських ігор у Токіо Олександр Хижняк отримав нагороду найкращому боксеру 2021 року за версією Міжнародної асоціації боксерської (AIBA).

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Також нагороду отримав особистий тренер спортсмена Олександр Хижняк-старший, який був удостоєний звання найкращого тренера року.

Цей рік став одним із найважливіших у спортивному житті Олександра Хижняка та його особистого тренера та батька. Головною подією року стали Олімпійські ігри.

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Олександр Хижняк / Фото: Reuters

Олександр Хижняк підійшов до ключових змагань у своїй кар'єрі з рекордною серією без поразок, здобувши протягом цього періоду золото чемпіонатів світу та Європи, перемігши на Європейських іграх. Переможна серія Хижняка налічувала 62 поєдинки!

Олександр Хижняк був нестримний у 1/8 фіналу / Фото: Reuters

Нагадаємо, що на Іграх-2020 Хижняк у ваговій категорії до 75 кг ефектно переміг трьох сильних суперників – японця Юіто Морівакі, домініканця Седеньо Мартінеса та філіппінця Еміра Марсіаль. Але у фінальному бою Олександр програв нокаутом бразильцю Еберту Соузі і отримав срібну медаль.

Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020 / Фото: Reuters

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