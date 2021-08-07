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Олімпіада 2020 в Токіо

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Шок і скандал у фіналі Олімпіади! "Золото" України в боксі віддали Бразилії

Олена Павлова Олена Павлова
7 серпня, 09:16
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26-річний український боксер Олександр Хижняк на прізвисько Танк, який перемагав на чемпіонатах світу і Європи, додав до своєї скарбнички і нагороду Олімпійських ігор. Але не ту, яку хотів
Олександр Хижняк несподівано опинився у нокдауні
Олександр Хижняк несподівано опинився у нокдауні / Фото: Reuters

У поєдинку за "золото" Олімпіади-2020 Хижняк воював з бразильцем Ебертом Соузою. Хоча до старту змагань у фіналі всі чекали на українсько-російську дуель Хижняк-Бакши. І Соуза підніс Олександру неприємний сюрприз в Токіо.

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З бразильським боксером Ебертом Соузою український Танк Хижняк вже зустрічався і здолав Соузу одноголосним рішенням суддів на турнірі "Странджа" в Болгарії на початку 2019 року. Але у фіналі Олімпіади вирували вже зовсім інші пристрасті.

Хижняк vs Еберт Соуза
Хижняк vs Еберт Соуза / Фото: Reuters

Хижняк у своїй звичній манері пішов вперед на бразильця з перших же секунд, не даючи Еберту зайвий раз підняти голову і провести прицільну атаку. Соузі нічого не залишалося, крім як клінчувати, збивати темп і тримати руку українця.

Судді віддали українцеві два раунди, він йшов вперед і в третьому. Але несподівано пропустив назустріч, опинився в нокдауні. І рефері в рингу замість того, щоб відрахувати до 10-ти, відразу ж зупинив бій, віддавши "золото" бразильцеві.

Хижняк був в шоці, він готовий був продовжувати і протестував. Однак рефері стояв на своєму дивному рішенні.

В тренді

Нагадаємо, в півфіналі Ігор-2020 бразилець Еберт Соуза з рахунком 4:1 здолав Гліба Бакши, уродженця Сімферополя, який з 2010 по 2014 рік був членом різних збірних України, а потім переметнувся під російський прапор.

Бразилець побив Бакши і не пустив його до Хижняка
Бразилець побив Бакши і не пустив його до Хижняка / Фото: Reuters

Хижняк же в 1/2 фіналу Олімпіади в Токіо вигриз перемогу в бою з філіппінцем Еуміром Марсьялем, якому програв перші два раунди поєдинку.

Олександр Хижняк покарав домініканця за удари нижче пояса
Олександр Хижняк покарав домініканця за удари нижче пояса / Фото: Reuters

На рахунку України тепер 16 медалей – 1 "золото", 5 срібних і 10 бронзових нагород.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
37
27
17
81
2
flag США СШАUS
33
36
32
101
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
12
16
52
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
19
20
20
59
5
flag ОКР ОКРROC
17
24
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Італія ІталіяIT
10
10
18
38
9
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
12
31
10
flag Франція ФранціяFR
7
12
9
28
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