Шок і скандал у фіналі Олімпіади! "Золото" України в боксі віддали Бразилії

26-річний український боксер Олександр Хижняк на прізвисько Танк, який перемагав на чемпіонатах світу і Європи, додав до своєї скарбнички і нагороду Олімпійських ігор. Але не ту, яку хотів

Олександр Хижняк несподівано опинився у нокдауні / Фото: Reuters

У поєдинку за "золото" Олімпіади-2020 Хижняк воював з бразильцем Ебертом Соузою. Хоча до старту змагань у фіналі всі чекали на українсько-російську дуель Хижняк-Бакши. І Соуза підніс Олександру неприємний сюрприз в Токіо.

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З бразильським боксером Ебертом Соузою український Танк Хижняк вже зустрічався і здолав Соузу одноголосним рішенням суддів на турнірі "Странджа" в Болгарії на початку 2019 року. Але у фіналі Олімпіади вирували вже зовсім інші пристрасті.

Хижняк vs Еберт Соуза / Фото: Reuters

Хижняк у своїй звичній манері пішов вперед на бразильця з перших же секунд, не даючи Еберту зайвий раз підняти голову і провести прицільну атаку. Соузі нічого не залишалося, крім як клінчувати, збивати темп і тримати руку українця.

Судді віддали українцеві два раунди, він йшов вперед і в третьому. Але несподівано пропустив назустріч, опинився в нокдауні. І рефері в рингу замість того, щоб відрахувати до 10-ти, відразу ж зупинив бій, віддавши "золото" бразильцеві.

Хижняк був в шоці, він готовий був продовжувати і протестував. Однак рефері стояв на своєму дивному рішенні.

В тренді Українець виявився швидшим за медалістів, але залишився без нагороди Токіо

Нагадаємо, в півфіналі Ігор-2020 бразилець Еберт Соуза з рахунком 4:1 здолав Гліба Бакши, уродженця Сімферополя, який з 2010 по 2014 рік був членом різних збірних України, а потім переметнувся під російський прапор.

Бразилець побив Бакши і не пустив його до Хижняка / Фото: Reuters

Хижняк же в 1/2 фіналу Олімпіади в Токіо вигриз перемогу в бою з філіппінцем Еуміром Марсьялем, якому програв перші два раунди поєдинку.

Олександр Хижняк покарав домініканця за удари нижче пояса / Фото: Reuters

На рахунку України тепер 16 медалей – 1 "золото", 5 срібних і 10 бронзових нагород.