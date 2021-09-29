Украинец получил награду лучшего боксера 2021 года! И это не Александр Усик

Александр Хижняк получил награду лучшему боксеру 2021 / Фото: Федерация бокса Украины

Лидер Национальной сборной Украины по боксу и серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк получил награду лучшему боксеру 2021 по версии Международной боксерской ассоциации (AIBA).

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Также награду получил личный тренер спортсмена Александр Хижняк-старший, который был удостоен звания лучшего тренера года.

Этот год стал одним из важнейших в спортивной жизни Александра Хижняка и его личного тренера и отца. Главным событием года стали Олимпийские игры.

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Александр Хижняк – в финале Игр / Фото: Reuters

Александр Хижняк подошел к ключевым соревнований в своей карьере с рекордной серией без поражений, завоевав в течение этого периода золото чемпионатов мира и Европы, победив на Европейских играх. Победная серия Хижняка насчитывала 62 поединка!

Александр Хижняк был неудержим в 1/8 финала / Фото: Reuters

Напомним, что на Играх-2020 Хижняк в весовой категории до 75 кг эффектно победил трех сильных соперников – японца Юито Мориваки, доминиканца Седеньо Мартинеса и филиппинца Эмира Марсиаль. Но в финальном бою Александр проиграл нокаутом бразильцу Эберту Соузе и получил серебряную медаль.

Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020 / Фото: Reuters

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