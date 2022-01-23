23 січня 16:00
Бернлі --
Арсенал --
23 січня 16:00
Крістал Пелас --
Ліверпуль --
23 січня 16:30
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 січня 17:15 Онлайн
Реал --
Ельче --
23 січня 18:30
Герта --
Баварія --
23 січня 18:30
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
23 січня 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
24 січня 15:30 Онлайн
Шахтар --
Вольфсбергер --
26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
27 січня 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глімт --
28 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
31 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
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Українців проводжають на Олімпіаду-2022: найголовніше

Олександр Трикіша
23 січня, 13:16
Сьогодні у Києві проходять проводи українських спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2022 року у Пекіні. Виділяємо головні події заходу

Зірки українського спорту дали майстер-клас юним спортсменам / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпіада у Пекіні стартує 4 лютого та триватиме до 22 числа. Україну на Іграх-2022 представлять 45 спортсменів.

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Вранці на ВДНГ олімпійський чемпіон Альбервіля-1992 Віктор Петренко дав майстер-клас молодим фігуристам.

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А потім свою майстерність майбутнім зіркам хокею продемонстрували учасники Олімпіади-2002 Сергій Климентьєв, Валентин Олецький, Костянтин Симчук.

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Трохи пізніше у Телецентрі буде презентовано форму української збірної – окремо для урочистих церемоній та окремо – для змагань. Також сьогодні покажуть пам'ятні марки та монети.

Матеріал оновлюватиметься...

Нагадаємо українці на Олімпіаді-2022 виступатимуть у 12 різних дисциплінах:

  • Біатлон
  • Бобслей
  • Гірські лижі
  • Лижне двоборство
  • Лижні гонки
  • Санний спорт
  • Скелетон
  • Сноубординг
  • Стрибки на лижах з трампліну
  • Фігурне катання
  • Фрістайл
  • Шорт-трек