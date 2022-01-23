23 января 16:00
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30
Герта --
Бавария --
23 января 18:30
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
24 января 15:30 Онлайн
Шахтер --
Вольфсбергер --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
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Украинцев провожают на Олимпиаду-2022: самое главное

Александр Трикиша
23 января, 13:16
Сегодня в Киеве проходят проводы украинских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Выделяем главные события мероприятия

Звезды украинского спорта дали мастер-класс юным спортсменам / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и продлится до 22 числа. Украину на Играх-2022 представят 45 спортсменов.

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Утром на ВДНХ олимпийский чемпион Альбервиля-1992 Виктор Петренко дал мастер-класс юным фигуристам.

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А затем свое мастерство будущим звездам хоккея продемонстрировали участники Олимпиады-2002 Сергей Климентьев, Валентин Олецкий, Константин Симчук.

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Чуть позже в Телецентре будет презентована форма украинской сборной – отдельно для торжественных церемоний и отдельно – для соревнований. Также сегодня покажут памятные марки и монеты.

Материал будет обновляться...

Напомним украинцы на Олимпиаде-2022 выступят в 12 разных дисциплинах:

  • Биатлон
  • Бобслей
  • Горные лыжи
  • Лыжное двоеборье
  • Лыжные гонки
  • Санный спорт
  • Скелетон
  • Сноубординг
  • Прыжки на лыжах с трамплина
  • Фигурное катание
  • Фристайл
  • Шорт-трек