Україна вийшла у плейоф відбору на чемпіонат Європи. Що далі?

Молодіжна збірна України на шляху до Євро-2023

Сьогодні збірна України U-21 завершила виступи у груповому раунді кваліфікації на Євро-2023. Команда Руслана Ротаня здолала вірмен з рахунком 2:0.

У підсумковій таблиці групи Н "синьо-жовті" посіли друге місце, за французами. Саме "галльські півні" і вирушать на чемпіонат Європи напряму.

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А от нашій команді доведеться пройти одного суперника у плейоф. Зазначимо, що безпосередньо на Євро-2023 виходять дев'ять переможців груп, а також найкращий із віцечемпіонів.

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Також спочатку на чемпіонат Європи U-21 відібралися Румунія та Грузія, господарі турніру. Інші вісім "других місць" розіб'ються на пари в дуелях вдома – у гостях з'ясують ще чотирьох учасників турніру.

Хто може стати нашим суперником у плейоф? Поки що із семи можливих опонентів ми знаємо імена лише чотирьох: Чехія, Словаччина, Ізраїль та Ісландія.

У двох групах ще не визначився переможець, тому з нами до плейоф може потрапити Італія чи Ірландія, а також Норвегія чи Хорватія. Перша пара в очній дуелі в Асколі визначить долю прямої путівки 14 червня.

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Італійців у ній влаштує нічия. Щодо групи А, то там поки що лідирує Хорватія, яка відіграла всі матчі. Проте норвежці мають ще гру в запасі проти Азербайджану, і скандинави відстають на бал від балканців.

Сьомим потенційним нашим суперником стане Швейцарія чи Данія. Наразі нейтрали – найкраща команда з других місць, тому має всі шанси безпосередньо вийти на Євро.

Потіснити її з цього місця можуть лише данці. У групі I скандинави точно будуть другими, проте перемога в останньому турі над турками – з різницею у 4 м'ячі. Отже, у плейоф підопічні Ротаня можуть боротися з такими суперниками:

Чехія

Словаччина

Ізраїль

Ісландія

Ірландія або Італія

або Норвегія або Хорватія

або Данія або Швейцарія

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Жеребкування раунду плейоф відбудеться 21 червня. Дати матчів поки що не визначені, проте, ймовірно, вони відбудуться наприкінці вересня. Безпосередньо на Євро вийшли або вийдуть такі команди:

Румунія

Грузія

Бельгія

Іспанія

Німеччина

Португалія

Англія

Нідерланди

Франція

Італія або Ірландія

або Хорватія або Норвегія

або Швейцарія або Данія

Сам чемпіонат Європи пройде в Румунії та Грузії з 9 червня до 2 липня 2023 року. Там учасники поділяться на чотири групи по 4 команди, після чого зіграють плейоф, починаючи із чвертьфіналу.

Чотири найкращі збірні вирушать на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Збірна Франції U-21 автоматично виявиться серед учасників Олімпіади як організатор турніру.