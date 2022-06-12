Украина вышла в плей-офф отбора на чемпионат Европы. Что дальше?

Молодежная сборная Украины на пути к Евро-2023 / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины U-21 завершила выступления в групповом раунде квалификации на Евро-2023. Команда Руслана Ротаня одолела армян со счетом 2:0.

В итоговой таблице группы Н "сине-желтые" заняли второе место позади французов. Именно "гальские петухи" и отправятся на чемпионат Европы напрямую.

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Нашей же команде предстоит пройти одного соперника в плей-офф. Отметим, что напрямую на Евро-2023 выходят девять победителей групп, а также лучший из вице-чемпионов.

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Также изначально на чемпионат Европы U-21 отобрались Румыния и Грузия, хозяева турнира. Остальные восемь "вторых мест" разобьются на пары в дуэлях дома – в гостях выяснят еще четырех участников турнира.

Кто может стать нашим соперником в плей-офф? Пока же из семи возможных оппонентов мы знаем имена лишь четырех – Чехия, Словакия, Израиль и Исландия.

Также еще в двух группах не определился победитель, поэтому с нами в плей-офф может попасть Италия или Ирландия, а также Норвегия или Хорватия. Первая пара в очной дуэли в Асколи решит судьбу прямой путевки 14 июня.

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Итальянцев в ней устроит ничья. Что касается группы А, то там пока лидирует Хорватия, отыгравшая все матчи. Однако у норвежцев есть еще игра в запасе против Азербайджана и скандинавы отстают на балл от балканцев.

Седьмым потенциальным нашим соперником станет Швейцария или Дания. На данный момент нейтралы – лучшая команда из вторых мест, поэтому имеет все шансы напрямую выйти на Евро.

Потеснить ее с этого места могут лишь датчане. В группе I скандинавы точно будут вторыми, однако победа в последнем туре над турками с разницей в 4 мяча. Таким образом, в плей-офф подопечные Ротаня могут сразиться со следующими соперниками:

Чехия

Словакия

Израиль

Исландия

Ирландия или Италия

или Норвегия или Хорватия

или Дания или Швейцария

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Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 21 июня. Даты матчей пока не определены, однако предположительно они пройдут в конце сентября. Напрямую на Евро вышли или выйдут следующие команды:

Румыния

Грузия

Бельгия

Испания

Германия

Португалия

Англия

Нидерланды

Франция

Италия или Ирландия

или Хорватия или Норвегия

или Швейцария или Дания

Сам чемпионат Европы пройдет в Румынии и Грузии с 9 июня по 2 июля 2023 года. Там участники разделятся на четыре группы по 4 команды, после чего сыграют плей-офф, начиная с четвертьфинала.

Четыре лучшие сборные отправятся на Олимпийские Игры-2024 в Париже. Сборная Франции U-21 автоматические окажется среди участников Олимпиады как организатор турнира.