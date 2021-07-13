Збірна України зіграє з Росією у Парижі: підсумки жеребкування чемпіонату Європи

Наші національні збірні з баскетболу 3х3 дізналися суперників у фінальній частині турніру, який пройде у вересні у французькій столиці

/ Фото: ФБУ

Сьогодні відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 – видовищного різновиду баскетболу, представленого навіть на Олімпійських іграх. І серед жінок, і серед чоловіків українські збірні зуміли пробитися через кваліфікацію і потрапити до числа 12 найсильніших.

Напередодні турецький гранд умовив капітана збірної України.

Головний турнір пройде в Парижі з 10 по 12 вересня. Наші жінки потрапили в групу В і зіграють із командами Великої Британії та Росії.

Група А: Франція, Німеччина, Ізраїль.

Група C: Румунія, Угорщина, Бельгія.

Група D: Нідерланди, Іспанія, Литва.

Днями легенда спорту відірвався на американському ТБ: танці без штанів в прямому ефірі.

Суперниками чоловічої збірної України будуть серби і бельгійці. Після групового етапу продовжать турнір за системою плей-оф.

Реклама

Група B: Словенія, Польща, Естонія.

Група C: Литва, Франція, Австрія.

Група D: Росія, Нідерланди, Ізраїль.

Два роки тому наша молодіжна збірна посіла друге місце на чемпіонаті світу.

Нещодавно баскетболісти зірвали пресконференцію своєї зірки після виходу на Олімпіаду.

Дивіться сюжет про українця в НБА Святослава Михайлюка: