Сборная Украины сразится с Россией: итоги жеребьевки чемпионата Европы

Сборная Украины по баскетболу 3х3 / Фото: ФБУ
Сегодня прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по баскетболу 3х3 – зрелищной разновидности баскетбола, представленной даже на Олимпийских играх. И среди женщин, и среди мужчин украинские сборные сумели пробиться через квалификацию и попасть в число 12 сильнейших.
Накануне турецкий гранд уговорил капитана сборной Украины.
Главный турнир пройдет в Париже с 10 по 12 сентября. Наши женщины попали в группу В и сыграют с командами Великобритании и России.
Группа А: Франция, Германия, Израиль.
Группа C: Румыния, Венгрия, Бельгия.
Группа D: Нидерланды, Испания, Литва.
На днях легенда спорта оторвался на американском ТВ: танцы без штанов в прямом эфире.
Соперниками мужской сборной Украины будут сербы и бельгийцы. После группового этапа продолжат турнир по системе плей-офф.
Группа B: Словения, Польша, Эстония.
Группа C: Литва, Франция, Австрия.
Группа D: Россия, Нидерланды, Израиль.
Два года назад наша молодежная сборная заняла второе место на чемпионате мира.
Недавно баскетболисты сорвали пресс-конференцию своей звезды после выхода на Олимпиаду.
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