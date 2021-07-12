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Турецький гранд умовив капітана збірної України: дивіться умови

Олена Павлова Олена Павлова
12 липня, 21:11
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Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова залишиться в Стамбулі ще на кілька років. Захисниця вже встигла виграти чемпіонат Туреччини
Аліна Ягупова в поєдинку за Фенербахче
Аліна Ягупова в поєдинку за Фенербахче / Фото: FIBA

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова підписала новий контракт з турецьким Фенербахче, який розрахований на три роки. У минулому сезоні Ягупова стала найкращим гравцем жіночої Євроліги другий рік поспіль, дотягнувши команду до третього місця.

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У сезоні-2020/2021 Ягупова допомогла стамбульському Фенербахче обіграти Галатасарай у фінальній серії чемпіонату Туреччини. Цей титул став для "Канарок" 18-м. А українська баскетболістка вперше в кар'єрі стала чемпіонкою Туреччини. Також команда Ягупової виграла всі матчі турецької Суперліги – 26 в регулярному чемпіонаті і 8 в плей-офф.

У цьому сезоні вона в середньому набирала по 20,6 очок за поєдинок, робила 7,6 підбору і 4,4 передачі.

Нагадаємо, що турецький Фенербахче переманив капітана збірної України в грудні. А поточний сезон Аліна починала в складі іншого турецького клубу Чукурова, в майці якого набирала 27 очок, робила 8,2 передачі і 6 підбирань в середньому за 35 хвилин на майданчику.

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3
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3
4
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3
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0
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#
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І
Г
О
1
Англія
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7
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Чехія
3
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4
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Хорватія
3
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4
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Шотландія
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Г
О
1
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3
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3
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1
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