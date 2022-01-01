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Україна здала матч на Євро англійцям: одкровення Зеленського перед Новим роком

Андрій Трофімов
1 січня, 00:18
Президент України Володимир Зеленський пожартував над вильотом збірної України з Євро-2020. Зеленський сказав, що це було зроблено заради політики

Президент України привітав Андрія Шевченка з ювілеєм / Фото: Офис Президента Украины

У новорічному привітанні Зеленський згадував здобутки наших спортсменів, але переплутав титул Усика.

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А ще він висловився стосовно виступу збірної України на Євро-2020.

"А як ми вболівали за нашу збірну з футболу на Євро!

Вона об’єднала нас усіх і зробила щасливими наших виробників заспокійливого.

Україна – у топ-8 найкращих у Європі. І це звучить круто! І в 1/4 фіналу ми програли Англії.

Програли тільки тому, що наші хлопці не хотіли зіпсувати відносини України зі стратегічним партнером", – пожартував Зеленський.

Раніше ми писали, що Шевченко не хотів випускати героя Євро-2020. Прізвище форварда Дніпра-1 Артема Довбика стало широко відомим усій Україні після переможного гола шведам на Євро-2020. Але цього не заслуга Шеви.

Також кумедна ситуація сталася з іншим нападником Артемом Бесєдіним. Гравцю виходити на поле, а Бесєдіна ніхто не може знайти.