Україна здала матч на Євро англійцям: одкровення Зеленського перед Новим роком

Президент України привітав Андрія Шевченка з ювілеєм / Фото: Офис Президента Украины

У новорічному привітанні Зеленський згадував здобутки наших спортсменів, але переплутав титул Усика.

Читайте також: 2021-й у картинках. Найкрутіші фотографії року

Реклама

А ще він висловився стосовно виступу збірної України на Євро-2020.

"А як ми вболівали за нашу збірну з футболу на Євро! Вона об’єднала нас усіх і зробила щасливими наших виробників заспокійливого. Україна – у топ-8 найкращих у Європі. І це звучить круто! І в 1/4 фіналу ми програли Англії. Програли тільки тому, що наші хлопці не хотіли зіпсувати відносини України зі стратегічним партнером", – пожартував Зеленський.

Раніше ми писали, що Шевченко не хотів випускати героя Євро-2020. Прізвище форварда Дніпра-1 Артема Довбика стало широко відомим усій Україні після переможного гола шведам на Євро-2020. Але цього не заслуга Шеви.

Також кумедна ситуація сталася з іншим нападником Артемом Бесєдіним. Гравцю виходити на поле, а Бесєдіна ніхто не може знайти.