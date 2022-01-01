Украина сдала матч на Евро англичанам: откровение Зеленского перед Новым годом

Президент Украины поздравил Андрея Шевченко с юбилеем / Фото: Офис Президента Украины

В новогоднем поздравлении Зеленский вспоминал достижения наших спортсменов, но перепутал титул Усика.

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А еще он высказался по поводу выступления сборной Украины на Евро-2020.

"А как мы болели за нашу сборную по футболу Евро! Она объединила нас всех и сделала счастливыми наших производителей успокоительного. Украина – в топ-8 лучших в Европе. И это звучит круто! И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером", – пошутил Зеленский.

Ранее мы писали, что Шевченко не хотел выпускать героя Евро-2020. Фамилия форварда Днепра-1 Артема Довбика стала широко известной всей Украине после победного гола шведам на Евро-2020. Но в этом не заслуга Шевы.

Также забавная ситуация случилась с другим нападающим Артемом Бесединым. Игроку выходить на поле, а Беседина никто не может найти.