Україна не повинна думати про результат матчу із Шотландією – порада Шевченка

Шевченко розповів, як грати з Шотландією / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірна України проведе стиковий матч за право поїхати на чемпіонат світу в Катарі. У Глазго наша команда зіграє із шотландцями. Наш сайт веде пряму онлайн-трансляцію матчу Шотландія – Україна.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко наголосив на важливості сьогоднішнього поєдинку.

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"Матч із Шотландією — надія країни. Вихід на чемпіонат світу нині дуже важливий для України. Мотивація у збірної неймовірна. На мій погляд, команда має відкласти думки про результат і зосередитися на самій грі. Потрібно грати для вболівальників, для тих, хто захищає Україну, для всієї країни.

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Вірю, що ми можемо перемогти, а потім обіграти Уельс та вийти на чемпіонат світу. Футболісти знають, що їм потрібно робити", – наводить слова Шевченка BBC.

Шевченко закликає зупинити війну / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, що переможець сьогоднішнього матчу зіграє у фіналі з командою Уельсу. Цей матч відбудеться 5 червня.