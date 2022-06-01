1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Україна не повинна думати про результат матчу із Шотландією – порада Шевченка

Андрій Трофімов
1 червня, 11:41
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що вихід на чемпіонат світу нині дуже важливий для всієї країни

Шевченко розповів, як грати з Шотландією / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірна України проведе стиковий матч за право поїхати на чемпіонат світу в Катарі. У Глазго наша команда зіграє із шотландцями. Наш сайт веде пряму онлайн-трансляцію матчу Шотландія – Україна.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко наголосив на важливості сьогоднішнього поєдинку.

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"Матч із Шотландією — надія країни. Вихід на чемпіонат світу нині дуже важливий для України. Мотивація у збірної неймовірна. На мій погляд, команда має відкласти думки про результат і зосередитися на самій грі. Потрібно грати для вболівальників, для тих, хто захищає Україну, для всієї країни.

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Вірю, що ми можемо перемогти, а потім обіграти Уельс та вийти на чемпіонат світу. Футболісти знають, що їм потрібно робити", – наводить слова Шевченка BBC.

Шевченко закликає зупинити війну / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, що переможець сьогоднішнього матчу зіграє у фіналі з командою Уельсу. Цей матч відбудеться 5 червня.