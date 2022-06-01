1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Украина не должна думать о результате матча с Шотландией – совет Шевченко

Андрей Трофимов
1 июня, 11:41
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что выход на чемпионат мира сейчас крайне важен для всей страны

Шевченко рассказал, как играть против Шотландии / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня сборная Украины проведет стыковой матч за право поехать на чемпионат мира в Катаре. В Глазго наша команда сыграет с шотландцами. Наш сайт ведет прямую онлайн-трансляцию матча Шотландия – Украина.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил важность сегодняшнего поединка.

Реклама

"Матч с Шотландией — надежда страны. Выход на чемпионат мира сейчас крайне важен для Украины. Мотивация у сборной невероятная. На мой взгляд, команда должна отложить мысли о результате и сосредоточиться на самой игре. Нужно играть для болельщиков, для тех, кто защищает Украину, для всей страны.

Читайте также: Семь главных вопросов по матчу Шотландия – Украина

Верю, что мы можем победить, а затем обыграть Уэльс и выйти на чемпионат мира. Футболисты знают, что им нужно делать", – приводит слова Шевченко BBC.

Шевченко призывает остановить войну / Фото: Коллаж: Сегодня

Читайте также: Когда и где смотреть матч Шотландия – Украина

Реклама

Напомним, что победитель сегодняшнего матча сыграет в финале с командой Уэльса. Этот матч состоится 5 июня.