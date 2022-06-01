Шотландія проти України: коли і де дивитись матч відбору на ЧС-2022

Підопічні Олександра Петракова вперше вийдуть на поле в офіційному матчі у воєнний час. Розповідаємо, де відбудеться трансляція поєдинку

Команда Петракова має тричі зіграти проти Шотландії Стіва Кларка / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже сьогодні, 1 червня, збірна України проведе довгоочікувану зустріч у плей-офф відбору на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова воює з шотландцями.

Поєдинок пройде у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк". Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна пройде у нас на сайті. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Де дивитись матч Шотландія – Україна? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалах Індіго та Футбол 1. Також прямий ефір поєдинку буде доступний на сервісі OLL.TV.

Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. Фаворитом є збірна Шотландії, на прохід якої виставлено коефіцієнт 1.71, тоді як на Україну – 2.21. У відсотковому співвідношенні розклад сил – 56% на 44%.

Якщо говорити про основний час, то перемога шотландців оцінюється у 2.40, українців – у 3.35. Імовірність нічиєї та переходу до екстра-таймів становить 3.15. Також виставлено коефіцієнт і на те, що переможець визначиться у серії пенальті – 5.10 (приблизно 19%).

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Команди лише раз перетнулися між собою, було це у відборі на Євро-2008. Тоді Україна опинилася у групі четвертій, а Шотландія – третій, і обидві команди пропустили турнір.

У особистих зустрічах збірні обмінялися домашніми перемогами. У Києві підопічні Блохіна виграли з рахунком 2:0. У Глазго ж було зафіксовано рахунок 3:1 на користь господарів.