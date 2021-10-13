"Україна була кращою в перші 15 хвилин". Джеко розкрив секрет успіху Боснії у Львові

Едін Джеко задоволений результатом поєдинку у Львові / Фото: Reuters
Своїм результатом боснійці багато в чому зобов'язані капітану збірної Едіну Джеко. Нестаріючий форвард національної збірної Боснії і Герцеговини не тільки грав на вістрі атаки, а й часто опинявся на позиції розігруючого.
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Після нічиєї у Львові зі збірною України (1: ), Едін Джеко прокоментував результат матчу.
"Це була хороша гра для глядачів. Нам важко. Думаю, вони були краще спочатку до самого голу, а потім ми домінували.
Ми також створили кілька моментів і в підсумку зрівняли рахунок. Це хороший результат.
Хлопці здорово билися, а головне все в наших руках. Нам ще належить попрацювати над цією кваліфікацією", – цитує Джеко офіційний сайт Федерації футболу Боснії і Герцеговини.
Нагадаємо, що збірна України першою відкрила рахунок в матчі з Боснією – на 15-хвилині Андрій Ярмоленко відправив м'яч у ворота Боснії. Але в кінцівці поєдинку гол центрального захисника гостей Ахмедходжича приніс нічию боснійцям.
Раніше ми розповідали, як збірній України посісти друге місце в групі. Найкращим варіантом для нашої команди буде перемога у виїзному поєдинку над Боснією. У такому випадку потрібно сподіватися, що Фінляндія у матчах з Боснією і Францією набере не більше 4 балів.