"Украина была лучшей в первые 15 минут". Джеко раскрыл секрет успеха Боснии во Львове

Эдин Джеко доволен результатом поединка во Львове / Фото: Reuters

Своим результатом боснийцы во многом обязаны капитану сборной Эдину Джеко. Нестареющий форвард национальной сборной Боснии и Герцеговины не только играл на острие атаки, но и часто оказывался на позиции разыгрывающего.

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После ничьей во Львове со сборной Украиной (1:1) Эдин Джеко прокомментировал результат матча.

"Это была хорошая игра для зрителей. Нам тяжело. Думаю, они были лучше вначале до самого гола, а потом мы доминировали. Мы также создали несколько моментов и в итоге сравняли счет. Это хороший результат. Ребята здорово дрались, а главное, все в наших руках. Нам еще предстоит поработать над этой квалификацией", – цитирует Джеко официальный сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

Эдин Джеко в матче против сборной Украины / Фото: Федерация футбола Боснии и Герцеговины

Напомним, что сборная Украины первой открыла счет в матче с Боснией – на 15-минуте Андрей Ярмоленко отправил мяч в ворота Боснии. Но в концовке поединка гол центрального защитника гостей Ахмедходжича принес ничью боснийцам.

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Ранее мы рассказывали, как сборной Украины занять второе место в группе. Лучшим вариантом для нашей команды будет победа в выездном поединке над Боснией. В таком случае нужно надеяться, что Финляндия в матчах с Боснией и Францией наберет не более 4 баллов.